Какая будет погода на Новый год в Казахстане?

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 30, 31 декабря и 1 января.

По данным агентства, обширный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на большую часть Казахстана, в связи с чем ожидается погода без осадков, а также морозы до 35 градусов на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны.

«30 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке сильный снег с метелью. 31 декабря на западе, а 1 января на юге, юго-востоке страны пройдут осадки», - говорится в сообщении.

По Казахстану также ожидаются туманы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке и востоке республики ожидаются порывы до 23-28 метров секунду, в Алакольском районе Алматинской области - до 30 метров в секунду и более.

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