Ученые показали лицо египетского фараона Аменхотепа I. Фото

CentralAsia (CA) - Ученые при помощи современных технологий впервые смогли узнать, как выглядит мумия фараона Аменхотепа I. Тело египетского правителя нашли завернутым в полотна ткани и обвитым цветочными гирляндами, на лице и шее лежала маска, украшенная драгоценными камнями. Развернуть ткань, не повредив тела, невозможно, поэтому египтологи долгое время не решались исследовать мумию, сообщает Frontiers in Medicine.

Представители Каирского музея воспользовались технологией компьютерной томографии, чтобы «развернуть» мумию в цифровом виде.

«Это первый случай за три тысячелетия, когда мумия Аменхотепа была вскрыта», – пояснили участники эксперимента.

В предыдущий раз покой фараона тревожили в 11 веке до нашей эры, через 400 лет после его первоначальной мумификации и захоронения. Во времена поздней 21-й династии жрецы восстанавливали и перезахоранивали царские мумии из разграбленных гробниц. Такая участь ждала и Аменхотепа I.

Сканирование позволило ученым рассмотреть череп и скелет фараона. Исследование показало, что на момент смерти ему было примерно 35 лет, его рост составлял 169 см, он сохранил хорошие зубы. В его одежды положили 30 амулетов и уникальный золотой пояс с золотыми бусами.

Аменхотеп I внешне походил на своего отца. Судя по строению черепа, у него были узкий подбородок, маленький узкий нос и слегка выступающие вперед передние зубы.

Ученые не смогли найти следов от ран и болезней, которые могли бы стать причиной смерти фараона. Многочисленные повреждения оказались уже посмертными и являлись делом рук грабителей могил.

Мумия Аменхотепа была обнаружена в 1881 году на археологическом объекте Дейр-эль-Бахари на юге Египта. Он был вторым фараоном 18-й династии, сыном Яхмоса I, который изгнал гиксосов и объединил Египет. Аменхотеп I правил в 1525-1504 годах до нашей эры. Это время считается «золотым веком» Египта – в стране царили покой и процветание, строились новые культовые объекты. Фараон совершил два успешных военных похода – в Ливию и северный Судан.