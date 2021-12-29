«Австралия была рада внести свой вклад в кампанию вакцинации Монголии», - посол Австралии

CentralAsia (MNG) - Новогоднее поздравление от посла Австралии в Монголии г-на Дэйва Престона.

«Сайн байцгаана уу,

От имени посольства Австралии хочу поздравить всех с праздником и счастливого Нового года!

Моя супруга Розмари и я рады отметить наш первый Новый год в Монголии. Наступающий год особенно важен для нас, поскольку он отмечает 50-летие установления дипломатических отношений между Австралией и Монголией.

Несмотря на то, что 2021 год поставит нас перед многими из тех же проблем, которые необходимо преодолеть из-за этой пандемии, у нас есть много поводов для оптимизма по мере того, как мы приближаемся к 2022 году. Высокие показатели вакцинации в Монголии и быстрое реагирование на COVID-19 дали нам привилегию растущей нормы и возвращение ко многим видам деятельности, которые мы обычно принимаем как должное.

Австралия была рада внести свой вклад в кампанию вакцинации Монголии, точно так же, как Монголия любезно поддержала Австралию во время лесных пожаров в 2020 году. Празднуя полвека растущих отношений, мы хотим подчеркнуть достижения и связи, которые мы установили на основе наших общих ценностей и интересов, как демократии, так и страны со свободной рыночной экономикой.

Всем нашим партнерам, коллегам и монгольскому народу спасибо за вашу поддержку и сотрудничество, и мы с нетерпением ждем еще одного года дружбы.

Шинэ жилийн мэнд хүргэе! /С новым годом!/

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