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В Узбекистане женщина намеренно заразила ВИЧ-инфекцией более 10 мужчин

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области задержали 26-летнюю жительницу Каракульского района, которая намеренно заразила ВИЧ-инфекцией более 10 мужчин.

В ходе очередного оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления уголовного розыска УВД Бухарской области, было установлено, что задержанная зарегистрирована в кожно-венерологическом диспансере с 20 мая текущего года в качестве носителя венерического заболевания.

Несмотря на письменное предупреждение о привлечении к уголовной ответственности за подобные действия, в период с 25 мая по 6 июня этого года она вступила в интимные отношения без средств защиты с более чем 10 лицами в возрасте от 25 до 30 лет, заведомо зная о своем заболевании.

В настоящее время по данному факту Следственным отделом при ОВД Жондорского района возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 113 («Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся предварительные следственные действия.

Ранее, в июне этого в Вобкентском районе Бухарской области была задержана 34-летняя женщина, которая, зная, что у нее ВИЧ-инфекция, вступила в половой контакт с мужчиной без защитных средств. Сообщалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Какое наказание было назначено задержанной судом – неизвестно.

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