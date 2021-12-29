На юге Узбекистана обнаружили памятник эпохи среднего палеолита

CentralAsia (UZ) - Исследователи Национального археологического центра Академии РУз на территории горы Кохитанг в Шерабадском районе Сурхандарьинской области нашли памятник эпохи палеолита. Об этом сообщили местные СМИ.

Во внутренней части горы Кохитанг есть множество узких ущелий, в которых в результате геологических процессов образовалось множество пещер и найдены останки копытных животных. Одно из таких ущелий предки первобытного человека использовали как сезонное убежище.

Памятник был воздвигнут на поверхности земли с многочисленными каменными проходами, фрагментами и плитами. Выяснилось, что он состоит из одного культурного слоя. Он был покрыт пеплом и обгоревшими останками, состоящими из темной мелкой глины, в которой также было найдено большое количество каменных фрагментов и костей диких животных.

Найденный памятник знаменателен своим хронологическим и культурным сходством с памятником из Тешик-таша, который был обнаружен ранее в этом районе. Каменные фрагменты, найденные на памятнике, относятся к периоду среднего палеолита, а техника обработки камня и каменные фрагменты в культурном отношении в точности повторяют традиции памятника из Тешик-таша.

Исследовательские работы на этом объекте будут продолжены.