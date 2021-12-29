Канада намерена открыть визовый центр в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана в Канаде с резиденцией в Вашингтоне Жавлон Вахабов на днях провел в городе Оттаве ряд встреч с генеральным директором Бюро по вопросам Восточной Европы и Евразии МИД Хайди Куц, помощником заместителя министра иностранных дел по странам Европы, Ближнего Востока и Магриба Сандрой Маккарделл и исполнительным директором Департамента по Афганистану и Пакистану Кристофером Гиббинсом, сообщает ИА «Дунё».

В рамках переговоров с канадской стороной обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе реализация мер в сфере трудовой миграции, сотрудничества в области привлечения инвестиций, партнерства в рамках оказание помощи афганскому народу, а также перспективы расширения узбекско-канадского партнерства.

В ходе встречи с генеральным директором Хайди Куц отмечено, что Канада заинтересована в активизации политических контактов на высшем и высоком уровнях. Представитель МИД Канады подчеркнула важность продолжения практики ежегодного проведения политических консультаций, а также повышения представленности политического диалога и интенсификации обменов на различных уровнях. Она отметила готовность организовать визит канадской делегации в Узбекистан для проведения в 2022 году очередного 9-го раунда политических консультаций в Ташкенте.

Кроме того, канадская сторона сообщила, что Узбекистан включен в ряд приоритетных государств-партнеров, где планируется открытие канадского визового центра и соответствующее решение планируется принять по мере смягчения эпидемиологической ситуации в мире.

В рамках встречи с помощником заместителя министра иностранных дел Сандрой Маккарделл состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.

В ходе переговоров c исполнительным директором Департамента по Афганистану и Пакистану Кристофером Гиббинсом также состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане.

Кристофер Гиббинс поддержал инициативы правительства Узбекистана по реагированию на сложную гуманитарную обстановку в Афганистане и заверил в готовности к проведению переговоров с узбекской стороной для подробного обсуждения мер по оказанию совместной гуманитарной помощи афганскому народу.