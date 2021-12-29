В Таджикистане и Узбекистане зацвел миндаль (фото)

CentralAsia (UZ) - На юге Таджикистана и Узбекистана из-за аномально теплой зимы зацвел миндаль. Это явление можно увидеть в Хатлонской области Таджикистана, а также в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

Как отмечают специалисты аналитического центра «EastFruit», явление отмечено в ряде районов и на границе с Афганистаном.

По словам международного консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бахтиера Абдувохидова, скорее всего урожай будет потерян, так как в дальнейшем зимой ожидаются заморозки.

Фото цветущего миндаля были сделаны им же 26 декабря.

В такую тёплую погоду пчёлы собирают нектар с этих деревьев, но это событие не является радостным. Так как если после заморозков урожай погибнет, в будущем году миндаля в южных районах РТ ожидать не придется.

Агентство Uza.uz сообщает о цветении миндаля в районах, близких к Таджикистану.

Обычно эти деревья начинают цвести в конце зимы, при температуре свыше +8 могут образовываться почки. Но резкое похолодание негативно сказывается на уже распустившихся цветах и, соответственно, будущем урожае.

В прошлом году на фоне теплой погоды растения в Таджикистане пострадали из-за заморозков в феврале. Это привело к потере части урожая черешни, абрикоса и миндаля. Событие сказалось на ценах на сухофрукты, так как косточковые деревья пострадали и в других странах ЦА.