экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане и Узбекистане зацвел миндаль (фото)

CentralAsia (UZ) -  На юге Таджикистана и Узбекистана из-за аномально теплой зимы зацвел миндаль. Это явление можно увидеть в Хатлонской области Таджикистана, а также в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

Как отмечают специалисты аналитического центра «EastFruit», явление отмечено в ряде районов и на границе с Афганистаном.

По словам международного консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бахтиера Абдувохидова, скорее всего урожай будет потерян, так как в дальнейшем зимой ожидаются заморозки.

Фото цветущего миндаля были сделаны им же 26 декабря.

В такую тёплую погоду пчёлы собирают нектар с этих деревьев, но это событие не является радостным. Так как если после заморозков урожай погибнет, в будущем году миндаля в южных районах РТ ожидать не придется.

Агентство Uza.uz сообщает о цветении миндаля в районах, близких к Таджикистану.

Обычно эти деревья начинают цвести в конце зимы, при температуре свыше +8 могут образовываться почки. Но резкое похолодание негативно сказывается на уже распустившихся цветах и, соответственно, будущем урожае.

В прошлом году на фоне теплой погоды растения в Таджикистане пострадали из-за заморозков в феврале. Это привело к потере части урожая черешни, абрикоса и миндаля. Событие сказалось на ценах на сухофрукты, так как косточковые деревья пострадали и в других странах ЦА.

print
  • Узбекистан и Казахстан построят Международный центр промышленной кооперации
  • Узбекистан импортировал рекордное количество картофеля - более 516 тысяч тонн
  • Казахстан получит 1 млн доз вакцины «Спутник Лайт» в начале 2022 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com