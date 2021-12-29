Узбекистан и Казахстан построят Международный центр промышленной кооперации

CentralAsia (UZ) - Будущий международный центр на границе Казахстана и Узбекистана изменил свое направление еще до начала строительных работ. Об этом сообщил LS, ссылаясь на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

В ведомстве пояснили, что если раньше предполагалось, что страны свяжет Международный центр торгово-экономического развития «Центральная Азия», то теперь планируется построить Международный центр промышленной кооперации.

Стороны создадут условия для сотрудничества по совместным промышленным проектам. Это позволит сократить количество участников в цепи поставок, снизить стоимость продукта для конечного потребителя и увеличить скорость поставок. Ожидается, что за счет смены приоритетов активизируются деловые связи между производителями и предпринимателями двух стран, а товарооборот между республиками увеличится.

Такое решение было принято в декабре в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В Минторге РК отметили, что на 2022 год запланировано создание правовой платформы для организации деятельности центра. Первым этапом стороны определят земельные участки под реализацию проекта. Само строительство планируется реализовать до 2025 года.