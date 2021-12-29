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Гастроэнтеролог рассказал о влиянии курения на желудочно-кишечный тракт

CentralAsia (CA) -  Гастроэнтеролог Петр Ткаченко рассказал в беседе со «Звездой» о влиянии курения на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

По словам медика, пристрастие к сигаретам, в частности, может привести к спазму сфинктера Одди — состоянию, при котором появляется частичное нарушение проходимости протоков желчи и панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку.

«Курение — это один из ведущих факторов риска, наряду с алкоголем. Курение вызывает спазм сфинктера Одди... Из-за этого могут быть проблемы. Например, панкреатит. Желчь может попадать в поджелудочную железу и вызывать воспаления, и активировать ферменты поджелудочной железы, в результате чего она будет сама себя, условно говоря, переваривать», — сказал Ткаченко.

Специалист добавил, что зачастую у тех, кто долго курил, но решил бросить, начинаются проблемы со стулом — «нарушается нормальная функция перистальтики кишки».

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала, что одной из причин синусовой тахикардии у людей является привычка курить. Речь шла о не очень большой частоте сокращений сердца (до 200 уд./мин.).

В октябре врач-эндокринолог Владислав Бондаренко рассказал, что курящим людям необходимо следить за уровнем токоферола (витамина Е) в организме, так как он способен снижать негативное воздействие никотина.

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