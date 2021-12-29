Из-за тумана ограничили работу два аэропорта Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Аэропорты Намангана и Андижана не принимают рейсы из-за сильного тумана, видимость составляет около 50 м. Запланированные рейсы будут перенаправляться на ближайшие запасные аэродромы.

Утром 29 декабря самолеты не могли вылететь и приземлиться в аэропортах Намангана и Андижана из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Ввиду сильного тумана — видимость составляла около 50 м — самолет авиакомпании «Урал» рейса SVR2161, следовавший из Казани, не смог в 8:48 приземлиться в Намангане и ушел на запасной аэродром в Ташкент.

Еще один рейс HY9620 также не смог приземлиться в Намангане в связи с погодными условиями и ушел на запасной аэродром в Фергану.

Аналогичная ситуация в аэропорту Андижана. Рейс HY-622/621 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы, не смог приземлиться в аэропорту назначения в 10:45 и был отправлен на запасной аэродром в Фергану.

Все запланированные рейсы перенаправили на ближайшие запасные аэродромы.