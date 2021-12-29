Товарооборот Узбекистана и Казахстана за 10 месяцев достиг $3 млрд

CentralAsia (UZ) - По итогам января-октября текущего года товарооборот Казахстана с Узбекистаном составил 3 млрд долларов США – на 32,9% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на портал finprom.kz. Большую часть товарооборота – 72,5% – составил экспорт Казахстана в Узбекистан. С начала года он вырос на 34,2%, до 2,2 млрд долл. США, импорт – на 29,5%, до 833,5 млн долл. США.

За десять месяцев 2021 года Казахстан отправил в Узбекистан 2,3 млн тонн пшеницы, 47,8 тыс. тонн ячменя, 26,1 тыс. тонн риса, 283,5 тыс. тонн муки, 998,7 тыс. тонн портландцемента, 89,8 тыс. тонн асбеста, 18,4 тыс. тонн марганцевых руд, 58,3 тыс. тонн цинковых руд, 350,7 тыс. тонн угля, 59,1 тыс. тонн удобрений, 2,6 тыс. тонн хлопковых волокон, 19,5 тыс. тонн алюминия, 58,4 тыс. тонн масел и жиров, 10,4 тыс. тонн сахара и кондитерских изделий, 11,6 тыс. тонн пластмассы и пластмассовых изделий, 3,5 тыс. тонн текстильных материалов и изделий, и т. д.

В то же время завезли из Узбекистана в Казахстан 2,3 тыс. тонн кондитерских изделий, 3,8 млн литров этилового спирта и спиртовых настоек, 1,6 тыс. тонн табачного сырья, 21,7 тыс. тонн гипса, 111,5 тыс. тонн негашёной извести, 468,3 тонн медикаментов, 91,3 тыс. тонн удобрений, 14,1 тыс. тонн одежды, и т. д.

Правительства двух стран поставили перед собой задачу довести товарооборот до 10 млрд долл. США.

На 1 ноября 2021 года в Казахстане работало 1,4 тыс. предприятий с узбекским участием – на 17,8% больше, чем годом ранее. Практически все предприятия относились к малому бизнесу. На крупный и средний бизнес пришлось по 1 компании.

В разрезе экономических отраслей большая часть компаний работает в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов: 606 предприятий, плюс 9,6%. В тройке лидирующих отраслей также оказались строительство (196 компаний, плюс 84,9%) и профессиональная, научная и техническая деятельность (85 предприятий, плюс 13,3%).