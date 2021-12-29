экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане женщина, обгоревшая в результате взрыва баллона газа, погибла

CentralAsia (UZ) -  Погибшая женщина была одной из десяти пострадавших при взрыве двух баллонов с пропаном в столовой «Лаззат» в Акдарьинском районе Самаркандской области, 19 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на кухне столовой, где находились два баллона с пропаном. В результате в помещении возник пожар, охвативший 40 кв. м площади, а также потолок и бытовую технику.

По данным местных изданий, ​​женщина скончалась в реанимационном отделении больницы от ожогов.

Предположительно, чтобы разогреть два баллона со сжиженным газом, их поставили на тлеющий уголь. В результате произошел мощный взрыв.

По факту взрыва в Акдарье возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) УК РУз.

print
  • Ученые назвали напиток, нормализующий давление
  • В Узбекистане женщина, обгоревшая в результате взрыва баллона газа, погибла
  • В Узбекистане выявлены 100 новых больных COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com