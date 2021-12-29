В Узбекистане женщина, обгоревшая в результате взрыва баллона газа, погибла

CentralAsia (UZ) - Погибшая женщина была одной из десяти пострадавших при взрыве двух баллонов с пропаном в столовой «Лаззат» в Акдарьинском районе Самаркандской области, 19 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на кухне столовой, где находились два баллона с пропаном. В результате в помещении возник пожар, охвативший 40 кв. м площади, а также потолок и бытовую технику.

По данным местных изданий, ​​женщина скончалась в реанимационном отделении больницы от ожогов.

Предположительно, чтобы разогреть два баллона со сжиженным газом, их поставили на тлеющий уголь. В результате произошел мощный взрыв.

По факту взрыва в Акдарье возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) УК РУз.