В Узбекистане женщина, обгоревшая в результате взрыва баллона газа, погибла

- Узбекистан, происшествия
- 18:10, 29 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Погибшая женщина была одной из десяти пострадавших при взрыве двух баллонов с пропаном в столовой «Лаззат» в Акдарьинском районе Самаркандской области, 19 декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на кухне столовой, где находились два баллона с пропаном. В результате в помещении возник пожар, охвативший 40 кв. м площади, а также потолок и бытовую технику.
По данным местных изданий, женщина скончалась в реанимационном отделении больницы от ожогов.
Предположительно, чтобы разогреть два баллона со сжиженным газом, их поставили на тлеющий уголь. В результате произошел мощный взрыв.
По факту взрыва в Акдарье возбуждено уголовное дело по статье 259 (нарушение правил пожарной безопасности) УК РУз.