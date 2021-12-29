В Узбекистане самыми популярными электронными платформами названы kundalik.com и emlash.uz

CentralAsia (UZ) - Специалисты Центра управления проектами электронного правительства Узбекистана проанализировать поисковые запросы пользователей в Google в уходящем 2021 году касающиеся информационных технологий и электронного правительства.

Отмечается, что анализ был проведен с помощью сервиса Google Trends.

По итогам анализа самым популярным запросом в Узбекистане в 2021 году оказался веб сайт kundalik.com – образовательная платформа для автоматизации рабочего процесса в школе. Google присвоил запросу тег «сверхпопулярность», что означает рост запросов по сравнению с предыдущим годом более чем в 5000%.

Второе место занял запрос «emlash.uz» – портал вакцинации министерства здравоохранения Узбекистана.

Следом идет запрос по услуге подача заявлений абитуриентов на прием в ВУЗы и получение результатов экзаменов Государственного центра тестирования.

Четвертое и пятое месте по количеству запросов занимают образовательные платформы onlinedu.uz и uzbekkoders.uz.

Как сообщили в пресс-службе Единого портала интерактивных госуслуг (ЕПИГУ) РУз, в категориях «Законодательство и правительство» запрос «my.gov.uz» с сопутствующими запросами по входу на ЕПИГУ и проверке заявок на ЕПИГУ также получил тег сверхпопулярность.