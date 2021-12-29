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В Узбекистане выступили против членства республики в ЕАЭС

CentralAsia (UZ) -  Узбекистану невыгодно вступать в ЕАЭС, так как он лишится импортных пошлин на многие товары, возникнут различные технические барьеры для экспорта узбекских товаров, заявил узбекский профессор Университета мировой экономики и дипломатии Нишанбай Сирожиддинов в интервью в рамках проекта MFactor.

Он выступил против вступления в Евроазиатский экономический союз, дав интервью на тему «Роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в развитии бизнеса: возможности и угрозы». Он считает, что Узбекистану нужны более свободные тарифы на внешнюю торговлю, чем в ЕАЭС.

«То есть у нас гораздо более высокий уровень протекционизма. А первым условием членства в организации является установление единого импортного тарифа для третьих стран. Это вдвое снизит текущие импортные пошлины в Узбекистане», — заявил Сирожиддинов.

Эксперт считает, что на данный момент с ЕАЭС у Узбекистана относительно свободные торговые отношения, однако, как долго они продлятся, неизвестно.

«ЕАЭС не предлагал идеальных свободных внешнеторговых отношений, как другие региональные интеграционные организации, … а это означает, что протекционизм внутри организации силен и это является ключевым инструментом для влияния на эффективность производства. Вступление Узбекистана в организацию означает отказ от независимости во внешнеторговой политике», — заявил Сирожиддинов.

Эксперт обратил внимание на то, что напряженность между Россией и Западом растет, и экономическая ситуация в России может резко ухудшиться и потянуть за собой экономику стран СНГ. Уже сейчас экономика Узбекистана сильно связана с экономикой России, а «членство сделает взаимосвязь еще сильнее».

В связи с этим, Сирожиддинов рекомендовал все взвесить и проанализировать. При этом он сам считает, что «статус страны в качестве наблюдателя в организации — оптимальное решение на сегодняшний день».

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