Япония успешно доставила 2,35 миллиона доз вакцины Pfizer в Монголию

CentralAsia (MNG) - Поставка около 2,35 миллиона доз вакцин Pfizer в Монголию при финансовой поддержке правительства Японии успешно завершена. Последняя партия вакцин прибыла 28 декабря.

Правительство Японии предоставило Монголии грант в размере 21,6 млн долларов США через ЮНИСЕФ для борьбы с пандемией COVID-19. Благодаря этому финансированию ЮНИСЕФ оказывает техническую, логистическую и финансовую поддержку Правительству Монголии в кампании вакцинации против COVID-19, закупке оборудования холодовой цепи, расширении хранилища вакцин и запасах вакцин.

«ЮНИСЕФ высоко ценит щедрую финансовую поддержку со стороны Японии для поддержки Монголии в ее усилиях по борьбе с пандемией. Я поздравляю правительство Монголии с замечательным прогрессом в своевременной вакцинации населения от COVID-19. Вакцины Pfizer, поставленные в рамках нашего сотрудничества, помогли стране значительно восполнить пробелы в вакцинации», - сказал г-н Эваристе Куасси-Комлан, представитель ЮНИСЕФ в Монголии.

«Хочу выразить огромную благодарность ЮНИСЕФ и его сотрудникам за их напряженные усилия по реализации проектов. В то же время я хотел бы поблагодарить медицинских работников и правительство Монголии за неустанные усилия по борьбе с пандемией. Я надеюсь, что вакцины, закупленные при финансовой поддержке Японии, помогут взять под контроль пандемию COVID-19, защитить здоровье монгольского народа и восстановить социально-экономическую ситуацию в этой стране», - сказал посол Японии в Монголии Хироюки Кобаяси.

В 2021 году ЮНИСЕФ предоставил 46% от общего объема поставок вакцин против COVID 19 в Монголию в партнерстве с правительством Монголии, правительством Японии и фондом COVAX.

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