«Наша цель сейчас — оставить могущественную Монголию нашим потомкам в дополнение к увековечиванию деяний наших предков», президент Монголии

CentralAsia (MNG) - 29 декабря, в Великом Государственном Хурале по случаю 110-летия Победы Национально-освободительного движения и восстановления независимости состоялось торжественное заседание.

Президент Монголии У. Хурэлсух, премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ, члены кабинета министров, председатель Верховного суда, генеральный прокурор и другие официальные лица приняли участие в торжественной встрече с главами дипломатических миссий в Монголии и постоянными представителями Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, а также других международных организаций, принимающих виртуальное участие.

В своем вступительном слове спикер Г. Занданшатар поздравил со 110-летием Победы Национально-освободительного движения и восстановления независимости, подчеркнув, что это событие имеет большое значение в тысячелетней истории страны и более чем 2200 лет истории государственности. Он отметил, что в этот день, еще в 1911 году, горький период, когда Монголия потеряла свою независимость и свободу, подошел к концу, когда монголы провозгласили свою национальную независимость и возвели на престол VIII Богд Жавзандамба Хутагту как Теократический монарх, и было создано правительство, состоящее из пяти министерств.

Спикер отметил, что очевидцы, иностранные и национальные послы упоминали в мемуарах и сообщениях международной прессы, что монголы радовались и молились со слезами радости в день восстановления своей независимости.

В церемонии чествования флага Богд-хана, который хранится в Баруун-Хурээ, сомона Хархорин, аймака Өвөрхангай, приняли участие депутаты парламента, избранные от округа, и глава администрации президента Монголии. Вышеупомянутый флаг — тот, который был поднят в этот день 110 лет назад. Спикер Г. Занданшатар в своем выступлении подчеркнул, что депутаты парламента предложили воздвигнуть флаг на месте золотой родословной Чингис-Хаана, где чествовали черное знамя Чингис-Хаана, и добавил, что это имеет большое значение для того, чтобы будущие поколения приняли гордость за свою Родину, предков, историю и культуру.

Затем на митинге выступил президент Монголии У. Хурэлсух, подчеркнув, что национальное движение привело к Народной революции 11 июля 1921 года и принятию 26 ноября 1924 года первой конституции. После этого монголы столкнулись с такими проблемами, как битва на Халх-Голе в 1939 году и война 1945 года, и в результате борьбы, продолжавшейся полвека, Монголия присоединилась к Организации Объединенных Наций в 1961 году, упомянул президент, подчеркнув подчеркивая важность гордости предками, которые завоевали половину мира, положили начало возрождению нации, осуществили демократические изменения и заложили основу для развития современного государства.

Президент У. Хурэлсух сказал: «Наша цель сейчас — оставить могущественную Монголию нашим потомкам в дополнение к увековечиванию деяний наших предков. Мы не должны забывать историю прошлого века, провозглашение республики, подтверждение независимости, развитие современной страны и возрождение Монгольской империи, напоминая, что независимость и суверенитет — это не только границы и национальная безопасность».

Он подчеркнул необходимость укрепления экономической безопасности страны, ее независимости и суверенитета в новом веке. «В этом контексте важно улучшить ответ на пандемию, защитить здоровье и жизнь наших людей и сосредоточиться на преодолении с минимальными потерями».

Коронавирус в Монголии

Карта распространения