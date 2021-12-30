Президент Монголии предложил 10 ключевых целей развития на ближайшие 100 лет

CentralAsia (MNG) - 29 декабря, в Великом Государственном Хурале по случаю 110-летия Победы Национально-освободительного движения и восстановления независимости состоялось торжественное заседание.

На заседании выступил Президент страны У. Хурэлсух.

В своем выступлении он упомянул, что делать в следующем столетии.

Президент подчеркнул, что начало великого дела по обеспечению экономической независимости и безопасности должно быть «От благосостояния к труду, от добычи к переработке и от импорта к экспорту».

«В связи с этим, как глава государства, я поставил следующие 10 ключевых целей развития на ближайшие 100 лет, призывая Парламент и Правительство уделять большое внимание их реализации. Цели следующие:

Один. Обеспечить нашу страну надежным источником энергии и в будущем стать ее экспортером.

Два. Для собственного производства нефтепродуктов и топлива, развивая нефтяной отрасли.

Три. Обеспечить внутренние потребности в продуктах питания, активизировать развитие животноводства и сельского хозяйства, чтобы стать экспортером экологически чистых продуктов питания в регионе.

Четыре. Стать экспортером и промышленно развитой страной, создав тяжелую и легкую промышленность и перерабатывая золото, медь, железо, уголь и другие природные ресурсы и сырье животного происхождения в конечную продукцию.

Пять. Создание национальной сети инфраструктуры, такой как автомобильные дороги, железные дороги, воздушные трассы и трубопроводы природного газа, создание интегрированной транспортно-логистической сети, соединяющей горизонтальную и вертикальную оси, и соединение ее с международными и региональными сетями, чтобы стать «транзитной Монголией».

Шесть. Стать цифровой нацией путем внедрения основных технологий Четвертой промышленной революции, таких как искусственный интеллект и блокчейн, и развития производства, ориентированного на инновации.

Семь. Для развития культурной и творческой индустрии, а также исторического и природного туризма использовались первозданная природа, кочевое наследие, обычаи, история и традиции, и сделать его ведущим сектором экономики.

Восемь. Быть новым региональным финансовым и инвестиционным центром, развивая банковское дело и рынки капитала, внедряя интеллектуальные системы и становясь активным игроком в международной торговле и инвестициях.

Девять. Развивать мегаполис с оптимальной пространственной структурой и системой расселения, ускорять городское и сельское развитие, а также развивать страну на региональном уровне.

Десять. Стать зеленой Монголией, народ которой любит землю, а правительство защищает экологический баланс. По мере успешной реализации вышеперечисленных целей Монголия станет развитой страной с сильной экономикой », - заявил Президент У. Хурэлсух.

Кроме того, Президент также предупредил, что, несмотря на то, что человечество стоит перед проблемой преодоления пандемии, вопрос зеленого роста нельзя откладывать. За последние 80 лет среднегодовая температура воздуха в Монголии повысилась на 2,2 градуса по Цельсию, или вдвое выше среднемирового уровня. 76,9 процента общей территории Монголии затронуты опустыниванием, в частности, 45,4 процента, по оценкам, подверглись серьезному опустыниванию, что вызывает серьезную озабоченность.

«Терять землю — это то же самое, что терять независимость, это вопрос национальной безопасности. Поэтому, посещая Генеральную Ассамблею ООН, я объявил, что Монголия посадит и вырастит миллиард деревьев к 2030 году. В рамках этого проекта стартовала общенациональная кампания «Один миллиард деревьев». Каждый гражданин должен быть частью этого дела. Человек, полюбивший землю, обязательно станет правильным человеком, любящим свою Родину», - заключил он.

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