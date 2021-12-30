Монгольские буддийские монахи передали оборудование 11 государственным больницам

CentralAsia (MNG) - Накануне Нового года буддийские монахи преподнесли очень нужные подароки. В то время, когда холода усиливаются, заболеваемость растет, а больницы переполнены, монгольские монахи по всему миру пожертвовали больницам оборудование на сумму 21,5 миллиона тугриков (примерно $7600).

Группа в Facebook «Форум монгольских монахов» организовала гуманитарную кампанию «Асралын аян-3»-«Кампания милосердия-3». Многие монахи из столицы, деревни и из-за границы сделали пожертвования на кампанию.

Монахи отобрали 11 больниц и передали в дар оборудование на сумму 21,5 миллиона тугриков.

Оборудование безвозмездно передано в следующие медицинские учреждения:

Центр охраны здоровья матери и ребенка, Районная детская больница Баянгол, Районная детская больница Сонгинохайрхан, Ожоговый центр, 3-я государственная центральная больница, 1-я государственная центральная больница, Районная больница Чингэлтэй, 1-й родильный дом, Родильный дом Амгалан, Родильный дом Хурээ и районная больница Багануур.

В прошлом, когда эпидемия коронавируса начала распространяться в Монголии в 2019 году, группа монахов пожертвовала 20 миллионов тугриков на одноразовые перчатки и маски, которых в то время не хватало.

В прошлом году продукты питания были розданы этими монахами примерно 300 бедным семьям в районах Улан-Батора, которым в качестве подарков были вручены деньги, маски и перчатки.

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