Узбекистан запустил в Азербайджане сборку 5 моделей автомобилей Chevrolet

CentralAsia (UZ) - UzAuto Motors наладил производство Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu налажено на заводе компании «Азермаш СР» в городе Гаджигабул в Азербайджане.

28 декабря в азербайджанском городе Гаджигабул была запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu, сообщает пресс-служба UzAuto Motors.

Производство было налажено на производственных мощностях завода СП ООО «Азермаш СР», где уже производятся автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt с сентября текущего года.

Отмечается, что вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors (США).

«Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшее годы. По итогам 2022 года планируется выйти на мощность не менее 5000 автомобилей в год», — говорится в сообщении.

«Азермаш СР» входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку и является совместной компанией учредителями которой являются ООО «АВТОСАНОАТ ИНВЕСТ» (Узбекистан) и ООО «СТА ИНСААТ» (Азербайджан).