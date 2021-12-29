Узбекистан запустил в Азербайджане сборку 5 моделей автомобилей Chevrolet

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- 22:49, 29 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - UzAuto Motors наладил производство Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu налажено на заводе компании «Азермаш СР» в городе Гаджигабул в Азербайджане.
28 декабря в азербайджанском городе Гаджигабул была запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu, сообщает пресс-служба UzAuto Motors.
Производство было налажено на производственных мощностях завода СП ООО «Азермаш СР», где уже производятся автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt с сентября текущего года.
Отмечается, что вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors (США).
«Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшее годы. По итогам 2022 года планируется выйти на мощность не менее 5000 автомобилей в год», — говорится в сообщении.
«Азермаш СР» входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку и является совместной компанией учредителями которой являются ООО «АВТОСАНОАТ ИНВЕСТ» (Узбекистан) и ООО «СТА ИНСААТ» (Азербайджан).