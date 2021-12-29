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Президент Узбекистана подарил 2-комнатную квартиру Нодирбеку Абдусатторову, ставшему чемпионом мира по быстрым шахматам
Предыстория: 17-летний шахматист из Узбекистана стал чемпионом мира по рапиду

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присудил Нодирбеку Абдусатторову, победившему на чемпионате мира по шахматам в польском городе Варшаве и признанному самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории, государственную премию «Мард углон».

Кроме того, по указанию президента молодому чемпиону мира подарена двухкомнатная квартира в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что 17-летний шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов стал победителем Чемпионата мира по рапиду во вторник в Варшаве. За игрой юного гроссмейстер в режиме онлайн наблюдал сам Шавкат Мирзиёев, возвращаясь с саммита в Санкт-Петербурге.

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