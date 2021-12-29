В Узбекистане женщину, продававшую новорожденную дочь, осудили на 5 лет

CentralAsia (UZ) - Жительница Яккабагского района Кашкадарьинской области приговорена к 5 годам лишения свободы за попытку продать новорожденную дочь.

Процесс по делу женщины проходил в Сырдарьинской области, где она намеревалась продать новорожденную дочь. За пятидневную девочку мать попросила 5 тысяч долларов. Оперативники задержали женщину в момент получения денег за малышку, пишет издание «Новости Кашкадарьи».

В суде женщина рассказала, что на продажу ребенка, родившегося 8 октября, ее толкнуло тяжелое финансовое положение. Почти год назад она ушла из дома и пыталась жить самостоятельно, но столкнулась с материальными трудностями.

Девочку передали в детский дом, а ее матери предстоит отбыть 5 лет заключения.