Узбекистан в полной мере восстановил поставки электроэнергии в Афганистан

CentralAsia (UZ) - Узбекистан на сегодняшний день в полной мере восстановил поставки электроэнергии в Афганистан, сообщило Министерство энергетики РУз.

Ранее ряд афганских СМИ сообщили, что пропускная способность линии электропередач из Узбекистана в Афганистан снизилась на 50%, из-за чего в 15 провинциях, включая Кабул, начались перебои с электричеством.

"Сокращение поставок на 50% было связано с выведением в ремонт одной из двух линий электропередач мощностью в 220 кВт. Ремонт линии завершен и тем самым прежний объем поставок также возобновлен", – сообщили в пресс–службе Минэнерго РУз.

Узбекско-афганское сотрудничество в сфере энергетики основывается на межправительственном соглашении о поставках электроэнергии в целях установления мира в Афганистане, подписанном между двумя странами. В документе четко определены обязательства сторон и предусмотрена поставка 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

Единая энергосистема Центральной Азии подключена к энергосистеме Афганистана только через Узбекистан, то есть электроэнергия, произведенная в странах единой энергосистемы, может экспортироваться только через Узбекистан.