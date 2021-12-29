Румыния выделит 60 тыс. евро на образовательные проекты для детей в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Румыния внесла две добровольные взносы в Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в размере 60 тыс. евро для проектов в Узбекистане. Об этом сообщил посол Румынии в Узбекистане Даниэль Кристиан Чобану.

По данным посла, данное решение принято министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску.

Первый добровольный взнос в ЮНИСЕФ в размере 40 тыс. евро предназначен для оснащения Сурхандарьинского областного многопрофильного медицинского центра медицинским оборудованием для детей.

Второй взнос в ЮНИСЕФ в размере 20 тыс. евро предназначен для открытия дошкольных учреждений в Хорезме.

Кристиан Чобану отметил, что для Румынии очень важно поддерживать развитие и здоровье детей Узбекистана, так как они могут внести самый важный вклад в развитие страны. Посол Румынии полностью разделяет мнение Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о том, что «У страны, где дети здоровы, – великое будущее».

Проводимые реформы в Узбекистане открывают хорошие перспективы для расширения диалога и контактов между Румынией и Узбекистаном во всех областях, отмечает посольство Румынии в Ташкенте.