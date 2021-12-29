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В Узбекистане женщину, заразившую СПИДом около 40 человек, осудили на 6,5 лет
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Женщину, которая, зная о своем диагнозе СПИД, занималась проституцией, лишили свободы на срок 6 лет и 6 месяцев. В УВД Бухарской области сообщили, что от неё инфекцией заразились около 40 человек.

В Бухарской области женщину, которая, зная о том, что болеет СПИДом, заразила около 40 человек, суд приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщило УВД региона.

По данным ведомства, в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Здоровая жизнь» сотрудники УВД области в 2017 году выявили женщину, занимающуюся проституцией, которая состоит на учёте в областном центре по борьбе со СПИДом.

Её предупредили об ответственности за сознательную передачу инфекции согласно статье 113 Уголовного кодекса Узбекистана («Распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции/СПИД»).

Как отметили в УВД, женщина продолжала оказывать интимные услуги за деньги и в течение четырёх лет заразила около 40 человек, включая женатых мужчин, которые заразили своих жён.

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