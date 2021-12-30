Ассоциация крав-мага Монголии станет официальным членом Международной организации крав-мага

CentralAsia (MNG) - Ассоциация крав-мага Монголии была создана в 2015 году.

Крав-мага́ (‏קרב מגע‏‎ — «контактный бой») — разработанная в Израиле военная система рукопашного боя, делающая акцент на быстрой нейтрализации угрозы жизни. Система получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами.

Название на иврите означает буквально «контактный бой» (мага (ивр. ‏מגע‏‎) — контакт, крав (ивр. ‏קרב‏‎) — бой), и относится к бою при физическом взаимодействии с противником, в отличие от боя с применением оружия на расстоянии (хотя в крав-мага изучаются современные виды оружия — винтовки, пистолеты, и другие предметы, в сочетании с приёмами самообороны). В 1930-х годах Ими Лихтенфельд разработал данную систему рукопашного боя, чтобы помочь еврейской общине Братиславы защищаться от нацистов.

В крав-мага не существует чётких правил и нет различия между тренировками для мужчин и женщин. Система не является спортивной, отсутствует специальная форма одежды и соревнования, хотя некоторые организации присуждают по мере обучения различные знаки классности. Все приёмы концентрируются на максимальной эффективности в условиях реальной схватки. Исходя из установки, что при нападении реального противника не будет жалости или снисхождения, ответная реакция (как атака, так и защита) направлена на нейтрализацию угрозы и спасения настолько быстро и безопасно, насколько это возможно, и рассчитана на использование в ситуациях потенциальной угрозы жизни. Делается акцент на поражение уязвимых точек (включая тычки в глаза и удар в пах), удары головой и другие приёмы, а также импровизированное использование любых доступных предметов. В то же время, при обучении показывается, как смягчить приёмы адекватно ситуации и подчёркивается необходимость соблюдения пределов необходимой самообороны.

Основные принципы крав-мага:

Не получить повреждений (и особенно не дать уронить себя на землю — иначе добьют);

Быстро обезвредить нападающего;

Быстро перейти от оборонительной к наступательной технике;

Использовать рефлексы тела;

Использовать уязвимые места противников;

Использовать любой подручный предмет для защиты или нападения.

Вышеупомянутые принципы были разработаны с учётом опасных для жизни ситуаций, поэтому постоянно подчёркивается необходимость соизмерения реакции с угрозой.

В целом, крав-мага требует сначала устранить непосредственную опасность, предотвратить дальнейшие агрессивные действия, а затем нейтрализовать нападающего. В некоторых обстоятельствах во избежание развития опасной ситуации допускается превентивное нападение.

В отличие от ряда восточных единоборств, крав-мага не базируется на некоей философской системе. Её предназначение — обеспечить физическое выживание, а не духовное самосовершенствование. Поэтому основой крав-мага являются научные исследования рефлексов человека — как нападающего, так и обороняющегося.

Хотя крав-мага использует в своем ассортименте приемы и техники других боевых искусств, но методика подготовки и тренинг проходит иначе. Делается акцент на ситуационный метод подготовки бойца в условиях максимально приближенных к реальным ситуациям в частности: против нескольких противников или защищая третье лицо, бой одной рукой, при головокружении или против вооружённых противников. Подчёркивается важность быстрого обучения и ивр. ‏רצף‏‎ ([рэ́цеф] — непрерывность, в данном контексте: «постоянное движение в бою»), а также эффективности как при атаке, так и при защите.

Во время тренинга подчёркиваются следующие принципы: 1) в реальном бою нет правил и 2) во время тренировки нельзя повредить себя или партнёра. Тренировка включает аэробные и анаэробные нагрузки и проходит с использованием защитной экипировки. Используется защита головы, паха, голени, предплечья, резиновые щиты и т. д., благодаря чему достигается реалистичный уровень воздействия без повреждений. Это позволяет ученику отрабатывать технику защиты и нападения с полной силой и ощутить на себе силу удара.

В некоторых школах практикуется «Strike and Fight» — полноконтактный спарринг, целью которого является ознакомление учащихся со стрессом, возникающим во время боя.

Типичный урок в гражданской школе длится около часа и сочетает физическую подготовку с обучением приёмам самозащиты. Сначала проводятся интенсивные физические нагрузки, упражнения на растяжку, затем демонстрируются два-три приёма самозащиты — наступательные (удары кулаком, локтями и коленями) или оборонительные (уход от удушающих захватов или захватов запястий, выход из-под противника в положении лёжа). После этого, обычно проводятся физические упражнения, сочетающие освоенные приёмы с акробатической тренировкой. В конце занятий проводится серия физических упражнений. По мере увеличения уровня, инструкторы переходят к более сложным или менее распространённым типам нападения — с ножом, в сложных условиях и т. д.

До 1980 года все специалисты по крав-мага жили только в Израиле и преподавали в рамках Israeli Krav Maga Association. В 1980 году начались первые контакты между ними и учащимися в США. В 1981 году группа из шести инструкторов крав-мага приехала в США, где провела показ системы, преимущественно в еврейских общинных центрах. Были также проведены показы в Нью-Йоркском отделении ФБР и Академии ФБР в Куантико (штат Виргиния). Результатом стал ответный визит 22 граждан США в Израиль весной 1981 года для участия в базовом инструкторском курсе (набор проводился также в 1984 и 1986 годах). Выпускники вернулись в США и стали создавать тренировочные центры. Одновременно с этим инструкторы из Израиля продолжали посещать США. В 1985 году начало проводиться обучение сотрудников американских правоохранительных органов. Ежегодно в Нетании для обученных лиц проводятся курсы на получение инструкторского сертификата.

В Монголии центры обучения крав-мага имеются в Улан-Баторе.

Крав-мага является официальной системой самозащиты и боя в Армии обороны Израиля, и каждый израильский солдат, включая служащих в отделениях специального назначения (например, Дувдеван), обучается приёмам крав-мага. Крав-мага также используется израильской полицией и охранными агентствами.

Кроме того, в Израиле и в некоторых других странах крав-мага преподаётся гражданским лицам, военным, сотрудникам правоохранительных органов и охранных агентств.

The International Krav Maga Federation (IKMF) — расположена в Израиле, основана несколькими ведущими учениками Лихтенфельда, включая Габи Ноаха, Ави Мояля и Эли Бен-Ами. В настоящее время возглавляется Ави Моялем.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения