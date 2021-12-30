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Комитет управляющего совета проекта по гендерному равенству Монголии рассматривает годовой отчет

CentralAsia (MNG) -  Заседание Руководящего комитета проекта «Содействие гендерному равенству в процессе принятия государственных решений и расширение прав и возможностей женщин в Монголии» состоялось 27 декабря 2021 года для рассмотрения Годового отчета -2021 и одобрения Годового рабочего плана-2022 проекта.

В совет проекта входят Постоянный парламентский комитет по государственному устройству, Министерство труда и социального обеспечения, Всеобщая избирательная комиссия, Национальная комиссия по правам человека, Национальный комитет по гендерному равенству, Monfemnet, организации гражданского общества, Совет СМИ, ПРООН. Монголия и KOICA из Республики Корея, донор проекта.

Во 2-м заседании правления приняли участие профильные должностные лица вышеуказанных организаций.

Проект, осуществляемый ПРООН в Монголии и финансируемый KOICA, поддерживает правительство Монголии в решении проблемы недопредставленности женщин на выборных должностях путем укрепления правовой среды для представительства женщин на уровне принятия решений, а также механизмов поддержки женщин для преодоления структурных и другие факторы для продолжения карьеры государственного лидера при одновременном повышении осведомленности общественности о гендерном равенстве при принятии решений среди избирателей, политических партий и средств массовой информации.

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