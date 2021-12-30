За сутки в Монголии зарегистрировано 116 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 390 209.

Из новых случаев 73 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 32 были выявлены в регионах страны, и 11 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 695 пациентов находятся в легком, 893 — в тяжелом, 187 — в критическом и 25 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 985.

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