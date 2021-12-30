Первый заместитель главы МИД Узбекистана освобожден от занимаемой должности

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев освобожден от занимаемой должности.

Фарход Арзиев покинул пост первого заместителя главы МИД Узбекистана в связи с переходом на другую работу.

Ранее СМИ сообщали, что Фарход Арзиев возглавит дипломатическую миссию Узбекистана в Китае.

Фарход Арзиев был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана в феврале 2020 года.

До своего назначения Фарход Арзиев с мая 2017 года работал послом Узбекистана в Индии. С марта 2019 года являлся одновременно послом в Бангладеш.