Прошло первое заседание Узбекско-Кыргызского фонда развития

CentralAsia (UZ) - 29 декабря текущего года в формате видеоконференции под председательством заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова состоялось первое заседание Совета Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Повестка заседания включила в себя ряд вопросов, связанных с организацией практической деятельности Фонда и финансированием перспективных инвестиционных проектов, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе заседания были рассмотрены и утверждены организационная структура, бюджет Фонда, а также ряд внутренних нормативных документов, определяющих порядок работы, инвестиционную, кредитную и учетную политики Фонда.

Фонд выступает в качестве инструмента финансирования перспективных инвестиционных проектов, не только за счет собственных средств, но и путем привлечения других коммерческих источников – международных финансовых институтов, коммерческих банков, инвестиционных компаний и фондов.

Была обозначена приоритетная задача деятельности Фонда – финансирование инвестиционных проектов, направленных на реализацию совместных производств в сферах сельского хозяйства, промышленности, а также транспорта и логистики. Реализация данных проектов будет способствовать развитию промышленной кооперации и созданию взаимосвязанных цепочек добавленной стоимости между узбекскими и кыргызскими производителями за счет использования конкурентных преимуществ экономик двух стран.

Узбекско-Кыргызский фонд развития создан в целях укрепления экономического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой, модернизации и развития экономик двух стран, а также эффективного использования возможностей двустороннего сотрудничества путем финансирования приоритетных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Соответствующее Соглашение было ратифицировано обоими государствами-участниками в ноябре текущего года.