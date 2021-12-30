Uzbekistan Airways запустит рейсы из Намангана в 8 городов России

CentralAsia (UZ) - С 31 января 2022 года компания Uzbekistan Airways начнет выполнение прямых регулярных рейсов из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург.

Как пояснили в компании, рейсы будут выполняться на воздушных судах Uzbekistan Airways Express по принципу Full Economy (полный экономический класс). В будущем сеть маршрутов планируется расширить, ориентируясь на спрос наманганцев.

В Uzbekistan Airways напомнили также, что сейчас из международного аэропорта Ферганы уже выполняются рейсы в Москву, Казань и Стамбул в рамках первого этапа организации хаба «Восточный». Начало выполнения рейсов из Намангана станет вторым этапом проекта. После этого компания приступит к третьему этапу – увеличению количества рейсов и маршрутов из Ферганы.