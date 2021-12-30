Узбекистан и Япония обсуждают перспективы совместного производства спортивной одежды и обуви

CentralAsia (UZ) - Дипломаты Узбекистана на днях провели переговоры с управляющим исполнительным менеджером японской ASICS Corporation Кодамой Коичиро для обсуждения перспектив реализации совместных проектов по производству брендовой спортивной одежды и обуви в РУз, сообщает ИА «Дунё».

В ходе встречи презентован инвестиционный потенциал, состояние развития текстильной и кожевенной отрасли Узбекистана, производственная деятельность компаний, входящих в ассоциацию «Узтекстильпром» и «Узчармсаноат». Кроме того, Кодама Коичиро был ознакомлен с деятельностью кластеров по выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в текстильной отрасли, а также производимой продукцией под маркой международных признанных брендов в кожевенной отрасли.

Узбекской стороной предложено наладить производство спортивной продукции под брендом ASICS в стране, с учетом наличия соответствующих мощностей, имеющейся логистической и другой инфраструктуры, доступной рабочей силы, предоставленными льготами и преференциями, большой географии охвата и возможностями экспорта продукции в другие государства, в том числе в европейские страны в рамках GSP+.

«ASICS Corporation» - японская транснациональная корпорация, производящая спортивный инвентарь, предназначенный для широкого круга различных видов спорта. В последние годы кроссовки, изготовляемые компанией, оцениваются как одни из лучших на рынке. Продукция, производимая и продаваемая под брендом ASICS, включает обувь, одежду и аксессуары.