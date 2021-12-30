В Казахстане отменили смертную казнь

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни», — говорится в сообщении.

В январе Токаев подписал закон «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни». Протокол был принят 15 декабря 1989 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Казахстан присоединился к протоколу в этом году с одной оговоркой (предусматривает применение смертной казни в военное время).

В октябре мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни. Поправками предлагалось исключить смертную казнь из 13 статей УК, оставив ее только за особо тяжкие преступления военного характера. Позднее Токаев выступил с инициативой по принятию парламентом закона об отмене смертной казни без ряда исключений, которые были предусмотрены в законопроекте.

«Отмена смертной казни должна быть принята без каких-либо оговорок, тем более, если так можно выразиться, они носят умозрительный характер. Поэтому, я полагаю, парламент прислушается к моей позиции», — сказал президент.

В начале декабря мажилис одобрил поправки в Уголовный кодекс, согласно которым смертная казнь в стране должна быть полностью отменена. Неделю назад сенат парламента принял закон, отменяющий смертную казнь в Казахстане. Он был направлен на подпись главе государства.

В 2003 году в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, соответствующий указ тогда подписал президент Нурсултан Назарбаев. Указ (вступил в силу с 1 января 2004 года) приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещал судам выносить их. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года было введено пожизненное лишение свободы.

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