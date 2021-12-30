В Узбекистане осудили бывшего замглавы области, у которого конфисковали более $1 млн, 43 машины, 14 квартир и 172 магазина

Акрам Рахмонкулов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане у высокопоставленного чиновника арестовали 12 млрд сумов (более $1 млн), 43 машины, 14 квартир, 172 магазина и другие объекты недвижимости, сообщила пресс-служба Верховного суда РУз.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы Джизакской области Акрам Рахмонкулов расхитил из бюджета более 900 млн сумов ($83,5 тыс.). Компания родственников Акрама Рахмонкулова получила госзаказ на строительство административного здания. Председательствовал на тендерной комиссии сам экс-замхокима.

В ходе следствия были арестованы 12 млрд сумов (более $1 млн) на предприятиях, принадлежащих А. Рахмонкулову, 172 магазина в Джизаке, 14 квартир, 43 машины и 37 объектов другой недвижимости.

Накануне, 29 декабря, Ташкентский областной суд по уголовным делам вынес приговор бывшему чиновнику и другим лицам, причастным к делу.

Согласно приговору суда, Акрам Рахмонкулов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,в» ч.3 ст. 167 (Хищение путем присвоения или растраты в крупном размере по предварительному сговору группой лиц), ч.3. ст. 184 (Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), ч. 1 ст.189 (Нарушение правил торговли или оказания услуг), п. «а,б» ч.2 ст. 205 (Злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба в интересах организованной группы), ч. 1 ст. 207 (Должностная халатность), п. «а,б» ч. 2 ст. 209 (Должностной подлог, совершенный повторно в интересах организованной группы), ст. 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК РУз.

Бывшему чиновнику назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 года. Также ему назначен штраф в размере 500 БРВ (135 млн сумов =$12,5 тыс.). Отбывать наказание Рахмонкулов будет в колонии общего режима.

Всего фигурантами уголовного дела были 27 человек, в том числе четыре брата Акрама Рахмонкулова — Акбар, Алишер, Аброр и Адхам Рахмонкуловы, а также его сын Ш. Бахриддинов.