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В США и Европе число новых заражений COVID-19 бьет рекорды

CentralAsia (CA) -  Количество новых заражений COVID-19 в США за сутки в понедельник оказались рекордными с начала пандемии: 441,3 тыс. Такие данные опубликовали Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран также сообщил в среду, что за последние сутки в стране было зафиксированы рекордные 208 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Рекорды по числу зараженных обновлены в последние несколько суток и во многих других странах, в том числе в Великобритании, Италии, Греции, Португалии.

По подсчетам Reuters, число новых заражений по всему миру за последние семь суток также достигло рекордного показателя: почти 900 тыс. новых случаев фиксировалось ежедневно в мире в период с 22 по 28 декабря. Причиной резкого роста числа заболевших считается распространение штамма «омикрон». Из-за этого власти разных стран вводят новые ограничения, хотя в основном пока не слишком жесткие: отменяют массовые торжества, ограничивают посещение общественных мест для тех, кто не был вакцинирован и не переболел, ужесточают правила въезда. В Рождество по всему миру отменили более 7 тыс. авиарейсов из-за «омикрона», а также плохих погодных условий.

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