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Онколог назвал «самый яркий» признак наличия рака

CentralAsia (CA) -  Главным признаком онкологических нарушений в организме следует считать появление кровянистых выделений, заявил «Известиям» главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Врач призвал немедленно обследоваться, если они наблюдаются в моче и кале, а также при появлении соответствующих выделений из сосков. По его словам, такие изменения в организме с большой долей вероятности указывают на наличие онкологического заболевания.

«Как только начинаются — нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», — отметил Каприн.

Медик также рекомендовал насторожиться в случае потери аппетита и веса.

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