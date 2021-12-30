Узбекистан назначил новых послов в Китай и Грецию

- Узбекистан, политика
- 11:32, 30 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Бывший первый замминистра иностранных дел и действующий посол Узбекистана в Италии назначены главами дипломатических ведомств РУз в КНР и Греции.
Как сообщили в МИД республики, первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае. Ранее он уже работал послом Узбекистана в Индии и Бангладеш.
Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Италии Акбаров Отабек Хамидуллаевич назначен послом в Греции. Он будет занимать две должности одновременно.