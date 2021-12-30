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Узбекистан назначил новых послов в Китай и Грецию
Предыстория: Первый заместитель главы МИД Узбекистана освобожден от занимаемой должности

CentralAsia (UZ) -  Бывший первый замминистра иностранных дел и действующий посол Узбекистана в Италии назначены главами дипломатических ведомств РУз в КНР и Греции.

Как сообщили в МИД республики, первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае. Ранее он уже работал послом Узбекистана в Индии и Бангладеш.

Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Италии Акбаров Отабек Хамидуллаевич назначен послом в Греции. Он будет занимать две должности одновременно.

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