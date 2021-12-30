Крупнейшее золотодобывающее предприятие в Таджикистане освободили от НДС

СП "Зарафшон"

CentralAsia (TJ) - Совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшон» освободили от уплаты налогов и таможенных пошлин при поставках оборудования и технологий для нового металлургического завода, сообщает «Азия Плюс».

Соответствующее соглашение принято накануне, 29 ноября, на заседании нижней палаты парламента страны.

Проект соглашения, которое было принято правительством в конце октября, предполагает строительство этим предприятием металлургического завода по комплексному извлечению золота и меди прессованным окислением из медно-золотых концентратов.

Ожидается, что строительство завода будет завершено в течение двух лет, в эксплуатацию его планируют сдать к концу 2023 года.

Предприятие обязуется поэтапно для комплексной разработки рудников и строительства завода инвестировать $117 млн.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет со дня вступления в силу.

ООО СП «Зарафшон» было создано в сентябре 1994 года. Контрольным пакетом акций предприятия (75%) владеет китайская компания Zijin Mining Group Co. Ltd, а 25% - принадлежат правительству Таджикистана.

Предприятие занимается разработкой крупнейших золотоносных месторождений Таджикистана - «Тарор» и «Джилав», которые расположены в 44 км от города Пенджикент Согдийской области.

Оно имеет завершенный технологический цикл: добыча, переработка и металлургия - аффинаж золота с получением готовых золотых слитков.

Данным предприятием производится более 70% производимого в Таджикистане золота.

По данным Минпрома, производство золота в Таджикистане за девять месяцев текущего года по сравнению с этим же периодом 2020 года увеличилось на 8,2%.

Объем добычи, производства и запасов металла «номер 1» по весу или по стоимости в Таджикистане не разглашается: соответствующие министерства и ведомства причисляют такую информацию к государственным секретам.

Ранее близкие к Минпрому источники сообщали, что с 2014 по 2019 год выпуск золота в Таджикистане увеличился более чем в 4 раза: с 2 тонн в 2014 году до почти 8,1 тонн в 2019 году.

Какая-либо информация по добыче и производству золота в 2020 году отсутствует. По некоторым данным, в прошлом году производство замедлилось из-за пандемии, так как многие китайские работники во время новогодних каникул по китайскому календарю вернулись домой, и из-за начавшейся эпидемии не смогли вовремя вернуться в Таджикистан на свои рабочие места.

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