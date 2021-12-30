Глава ВОЗ заявил о «цунами новых случаев» из-за «дельты» и «омикрона»

Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Штаммы «дельта» и «омикрон» могут привести к многократному увеличению числа случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, из-за «дельты» и «омикрона» число случаев инфицирования COVID-19 ежедневно возрастает, а вместе с этим увеличивается число госпитализаций и летальных исходов.

Глава ВОЗ подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что омикрон-штамм является более заразным. «Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — считает Гебрейесус.

Вместе с тем он отметил, что при заражении «омикроном» болезнь может протекать в более легкой форме, но этот факт не должен привести к потери бдительности.

«Штамм «омикрон» может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания. Однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. Это может быть очень опасно», — убежден глава ВОЗ

По его мнению, ключом к завершению пандемии является устранение неравенства в области здравоохранения. «Пока это неравенство сохраняется, вполне возможно появление новых вариантов, которые смогут обходить имеющиеся меры и будут обладать устойчивостью к существующим вакцинам», — полагает Гебрейесус.

21 декабря директор европейского регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что во многих странах Европы в ближайшие недели омикрон-штамм вытеснит другие варианты коронавируса, что вызовет «значительный всплеск» числа новых пациентов.

«Огромное количество новых заболеваний COVID-19 может привести к росту числа госпитализаций и повсеместным нарушениям в системах здравоохранения и других важнейших службах», — говорил Клюге.

В конце ноября британские ученые выявили новый штамм коронавируса «омикрон» в ЮАР и Ботсване. С тех пор случаи заражения новым вариантом зафиксировали в более чем 100 странах. В ВОЗ отмечали, что омикрон-штамм распространяется «чрезвычайно быстро», а также добавили, что ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения штамма.