Как Лукашенко хочет поменять белорусскую конституцию ?

CentralAsia (CA) - 27 декабря на официальном правовом портале Белоруссии был опубликован проект новой конституции. С подачи белорусского президента старая конституция республики будет преобразована в невиданный для конституционного права документ, сочетающий в себе выборы и почти абсолютную монархию, считает политолог Андрей Суздальцев, передает Forbes.

Конституционная реформа в Белоруссии близка к завершению. 27 декабря на официальном правовом портале республики был опубликован проект новой конституции, который после символического народного обсуждения во второй половине февраля 2022 года будет вынесен на референдум.

Обещания и отсрочки

Впервые о необходимости новой конституции Александр Лукашенко заговорил в 2016 году. Тогда белорусский президент ощутил потребность обеспечить передачу власти над республикой преемнику. В 2020 году, в разгар народных выступлений Лукашенко, пытаясь снизить накал гражданского противостояния, вернулся к идее конституционной реформы. В октябре того же года реформа была согласована в основных чертах на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Российское руководство увидело в этом шаге возможность вывода Белоруссии — партнера по Союзному государству — из сложного политического кризиса. В свою очередь Лукашенко обещал после принятия конституции провести досрочные выборы президента, но после подавления уличных протестов у белорусского руководителя появилось время. В тоже время и Москва на фоне стабилизации положения в Белоруссии уже не настаивала на транзите власти.

Однако, после миграционной войны (июль/ноябрь 2021-го) стало ясно, что шестой президентский срок Лукашенко не получит легитимизации на Западе, а это чревато с одной стороны расширением санкций против Белоруссии, а с другой — увеличением минимум на порядок нагрузки на российский бюджет по белорусской «статье расходов». Конституционная реформа вновь стала актуальной.

С помощью новой конституции Лукашенко пытается решить сразу несколько проблем. Прежде всего белорусский лидер, оставаясь у власти более 26 лет, намерен руководить страной пожизненно. При этом нужно было как-то выйти из сферы избирательного права, так как Лукашенко уже обещал не участвовать в новых выборах. Кроме того, для удержания власти первый белорусский президент должен снова стать легитимным правителем республики. Конституционный референдум призван решить все эти проблемы в комплексе.

В итоге старая конституция Республики Беларусь была преобразована в невиданный для конституционного права документ, который сочетает в себе выборы и почти абсолютную монархию.

Надстройка над государством

Прежде всего, система государственной власти в Белоруссии приобрела двухуровневый формат. На первом уровне, где политики должны подтверждать свою власть на выборах, сохраняется парламент и институт президента, но полномочия данных ветвей власти радикально сокращаются за счет передачи целого ряда функций на второй «ярус», где расположилось так называемое Всебелорусское народное собрание (ВСН).

Второй ярус недоступен для народного голосования, так как будет формироваться из представителей белорусской номенклатуры и неких «выдвиженцев» трудовых коллективов. Фактически, ВСН комплектуется самим Лукашенко и представляет из себя «сливки» его политического режима. Никакого контроля за ВНС со стороны белорусского гражданского общества не предусмотрено.

Полномочия ВНС и его президиума, который вполне сможет возглавить Лукашенко, носят практически неограниченный характер: от принятия стратегических документов о развитии белорусского государства, до объявления референдумов, внесения изменений в конституцию, избрания состава ЦИК, признания итогов любых выборов и, что очень важно, отправки в отставку избранного президента страны. На практике это означает, что Лукашенко в качестве председателя президиума Всебелорусского народного собрания в любой момент может снять с должности избранного прямым голосованием президента республики.

Понятно, что созданная система делает президента, не имеющего реальной власти, «козлом отпущения», но при этом сам Лукашенко остается недосягаем для белорусского электората и может, прикрываясь декоративным президентом, править республикой пожизненно. Во всяком случае, расчет действующего главы государства выглядит именно так.

Пока не решен вопрос о досрочных выборах, но судя по тому, что в новой конституции появится раздел о переходном периоде, Лукашенко планирует несколько лет фактически совмещать действие двух конституции, что позволяет говорить о том, что в Республике Беларусь формируется система, похожая на «каудьилизм» в Испании времен генералиссимуса Франциско Франко.

Не стоит рассчитывать на работоспособность новой белорусской конституции, скорее всего, «двухярусная» система власти приведет к тому, что номенклатура окажется расколотой на разные группы, яростно борющиеся за власть. Но свою главную задачу — обеспечение власти Александра Лукашенко, проведенный через референдум основной закон на какое-то время выполнит.