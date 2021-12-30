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Пять граждан Узбекистана пытались незаконно пересечь границу Украины, чтобы попасть в Россию

CentralAsia (UZ) -  Граждане Узбекистана хотели пересечь границу вне установленных пунктов пропуска.

Украинские военнослужащие задержали пятерых узбекистанцев, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел 28 декабря. Граждане Узбекистана имели запрет на въезд в Россию, из-за чего придумали план обхода вне установленных пунктов пропуска.

В отношении нарушителей составили протоколы по части 2 статьи 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса об административной ответственности Украины.

В настоящее время граждан Узбекистана ждет административная ответственность и депортация на родину.

Ранее сообщалось, что в России вводится несколько обязательных требований для трудовых мигрантов, в том числе дактилоскопия, фотографирование и медосмотр.

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