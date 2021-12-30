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Заместитель генсека ООН направила поздравительное послание к 110-летию создания МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  По случаю 110-летия создания современной дипломатической службы в Монголии заместитель Генерального секретаря ООН г-жа Амина Мохаммед направила поздравительное послание 29 декабря.

В послании говорится: «Я рада передать свои теплые поздравления по случаю 110-летия создания современной дипломатической службы в Монголии. Более половины современной дипломатической эпохи Монголии отмечены ее членством в ООН. Поскольку в этом году мы также отмечаем 60-ю годовщину членства Монголии в Организации Объединенных Наций, Монголия становится все более сильным сторонником многосторонности и дипломатии и играет все более важную роль в содействии миру, безопасности и развитию в регионе и во всем мире».

В своем приветствии г-жа Амина Мохаммед выразила благодарность Монголии за вклад в миротворческие операции Организации Объединенных Наций и особенно воодушевлена ​​приверженностью правительства делу повышения роли женщин-миротворцев и активным поборником повестки дня «Женщины, мир и безопасность».

Подчеркивая, что во времена ЦРТ Монголия была первой страной, добавившей 9-ю ЦРТ в области прав человека и управления, предшественника ЦУР 16, г-жа Амина Мохаммед поздравляет Монголию с вдохновляющими успехами в достижении целей в области устойчивого развития.

«Организация Объединенных Наций полностью привержена работе с вами для достижения устойчивого и жизнеспособного будущего для всех», - отмечается в приветствиях.

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