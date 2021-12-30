В Таджикистане ожидаются похолодания до - 50 градусов,- синоптики

CentralAsia (TJ) - По данным агентства по гидрометеорологии Таджикистана, в ближайшие сутки в большинстве горных районов страны прогнозируется 10-15 мороза, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве.

Местами мороз дойдет до минус 17-22, в восточных районах ГБАО - 25-30 мороза, местами до 33-38, а в районе Булункуля - до 48-50 мороза, отмечается в сообщении КЧС.

Также комитет предупреждает, что на участках автодорог Душанбе - Худжанд, Душанбе - Рашт, Душанбе - Сангвор, Душанбе - Ляхш, Душанбе – Куляб - Дарвоз - Хорог, Хорог - Ишкашим, Хорог-Мургаб в утренние и вечерние часы сохранится гололедица, снежные заносы, а также сохраняется высокая степень опасности схода снежных лавин.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения