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Ученые создали тест, определяющий ненатуральное мясо

CentralAsia (CA) -  Ученые из ФИЦ биотехнологии РАН разработали экспресс-тест, который определяет присутствие натурального мяса в колбасе и полуфабрикатах.

Его уникальность в простоте использования и доступности в отличие от существующих лабораторных методов проверки качества мясных изделий. Принцип его работы описан в статье, опубликованной на портале Molecules.

Экспресс-тест позволяет быстро и без дополнительного оборудования определить, есть ли в сырых и переработанных образцах мясо курицы, свинина или говядина. Для этого были созданы тест-полоски, которые реагируют на ДНК.

Отмечается, что биохимики уже успешно провели испытания на фаршах с различным содержанием мяса. На тестирование одного продукта уходит чуть больше получаса.

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