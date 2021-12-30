Ученые создали тест, определяющий ненатуральное мясо
- Азия и мир, общество
- 15:17, 30 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Ученые из ФИЦ биотехнологии РАН разработали экспресс-тест, который определяет присутствие натурального мяса в колбасе и полуфабрикатах.
Его уникальность в простоте использования и доступности в отличие от существующих лабораторных методов проверки качества мясных изделий. Принцип его работы описан в статье, опубликованной на портале Molecules.
Экспресс-тест позволяет быстро и без дополнительного оборудования определить, есть ли в сырых и переработанных образцах мясо курицы, свинина или говядина. Для этого были созданы тест-полоски, которые реагируют на ДНК.
Отмечается, что биохимики уже успешно провели испытания на фаршах с различным содержанием мяса. На тестирование одного продукта уходит чуть больше получаса.