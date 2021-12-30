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Ученые обнаружили связь между COVID-19 и алкоголем

CentralAsia (CA) -  Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков. Их работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошла рецензирование.

Ученые рассматривали факторы, которых, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым», — пишут авторы работы

При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.

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