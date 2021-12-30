В Казахстане за сутки выявлено 440 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 85;

- город Алматы — 62;

- Карагандинская область — 58;

- Павлодарская область — 44;

- Северо-Казахстанская область — 41;

- Акмолинская область — 34;

- Костанайская область — 33;

- Атырауская область — 18;

- Восточно-Казахстанская область — 14;

- Западно-Казахстанская область — 11;

- город Шымкент — 11;

- Алматинская область — 10;

- Актюбинская область — 3;

- Туркестанская область — 6;

- Жамбылская область — 6;

- Кызылординская область — 4.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 987 тыс. 386 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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