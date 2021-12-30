В Казахстане за сутки выявлено 440 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 85;
- город Алматы — 62;
- Карагандинская область — 58;
- Павлодарская область — 44;
- Северо-Казахстанская область — 41;
- Акмолинская область — 34;
- Костанайская область — 33;
- Атырауская область — 18;
- Восточно-Казахстанская область — 14;
- Западно-Казахстанская область — 11;
- город Шымкент — 11;
- Алматинская область — 10;
- Актюбинская область — 3;
- Туркестанская область — 6;
- Жамбылская область — 6;
- Кызылординская область — 4.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 987 тыс. 386 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения