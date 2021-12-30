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В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 8 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки, 28 декабря, от коронавируса умерли 8 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что все скончавшиеся имели подтвержденный ПЦР-анализом коронавирус (КВИ+).

Также отмечается, что 28 декабря врачи зарегистрировали 40 случаев пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На утро 30 декабря лечение от COVID-19 продолжают получать 16 тыс. 736 человек (14 тыс. 746 КВИ+ и 1 тыс. 990 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 тыс. 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 тыс. 318 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 217 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 69 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 43 пациента.

Коронавирус в Казахстане
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