В Самарканде за репост в соцсетях задержали активиста

Эколог Руслан Хаирнуров

CentralAsia (UZ) - В Самарканде активист общественных и социальных сетей Руслан Хайрнуров был задержан правоохранительными органами.

Хайрнуров, член инициативной группы «Спасем Самарканд», обвиняется в «распространении ложной информации» за репост комментария в социальных сетях.

Представитель УВД Самарканда подтвердил, что Руслан Хайрнуров был задержан.

Родственники и адвокаты Хайрнурова утверждают, что он «наказан» за свою публичную деятельность против местных правонарушителей в последние месяцы.

Как выяснилось, 54-летний Руслан Хайрнуров был вызван в кабинет профилактического инспектора махалли «Мададкор» в Самарканде Темура Каримова 27 декабря.

По словам активиста правозащитного общества «Эзгулик» Мирзо Субханова, при задержании был допущен ряд нарушений.

Текст, о котором шла речь, распространил в Интернете около 10 человек, но задержали только Руслана, сообщил народный защитник.

Руслан Хайрнуров ранее подвергался давлению из-за экологической и общественной деятельности. Его коллеги охарактеризовали арест Руслана Хайрнурова как «антигражданский» шаг силовиков.

- С Русланом Хайрнуровым, одним из активных участников группы «Спасем Самарканд», мы неоднократно обращались в государственные органы по ряду важных вопросов - градостроительство, экология, ЖКХ, государственные программы, выполнение решений президента и правительства, в том числе вывоз бытовых отходов. Однако такая активная гражданская позиция Самарканду не нужна, поэтому правоохранительные органы, а также прокуратура и судьи пытаются нарушить закон», - написала на своей странице в Facebook член группы «Спасем Самарканд» Анастасия Павленко.

"Действия органов следствия и прокуратуры идут вразрез с позицией и курсом руководителя страны по развитию свободы слова в стране, и мировым сообществом могут оцениваться как негативное явление в Узбекистане. Нахождение Руслана Хаирнурова за решеткой во время следствия, по обвинению в уголовном деянии, по которому лишение свободы не предусмотрено, можно прямо квалифицировать как пытки. Также это нарушение презумпции невиновности и несоизмеримое наказание тяжести преступления", – добавили в "Эзгулик".

Общество прав человека "Эзгулик" призывает органы следствия и прокуратуру Узбекистана немедленно освободить из-под стражи арестованного активиста Руслана Хаирнурова.

Руслан Хайрнуров - не первый активист, преследуемый в Узбекистане за репост опубликованных материалов.

В начале 2020 года бывший директор Агентства информации и массовых коммуникаций, а ныне председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламджанов объявил, что подготовлен законопроект об отмене наказания в виде лишения свободы за клевету и оскорбление. В январе того же года законопроект был размещен на портале проектов постановлений для обсуждения.