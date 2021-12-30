На востоке Узбекистана из-за густого тумана самолеты не могут приземлиться уже второй день 

- Узбекистан, новости компаний
- 16:18, 30 декабря 2021
- Просмотров: 116
CentralAsia (UZ) - 30 декабря в Узбекистане из-за плохой видимости рейс Uzbekistan Airways Домодедово-Наманган совершит посадку в Фергане, оттуда же вылетит рейс Наманган-Домодедово, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airways.
Время рейсов также изменено:
Прибытие рейса HY-9620 перенесено на 12:26.
Вылет рейса HY-9619 ожидается в 14:00.⠀
Для пассажиров организован переезд между аэропортами Намангана и Ферганы.
Рнаее сообщалось, что утром 29 декабря самолеты не смогли совершить посадку и вылететь в аэропортах Намангана и Андижана из-за плохой видимости. Летевший из Казани самолет ушел на запасной аэродром в Ташкенте.