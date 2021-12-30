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На востоке Узбекистана из-за густого тумана самолеты не могут приземлиться уже второй день 
Предыстория: Из-за тумана ограничили работу два аэропорта Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  30 декабря в Узбекистане из-за плохой видимости рейс Uzbekistan Airways Домодедово-Наманган совершит посадку в Фергане, оттуда же вылетит рейс Наманган-Домодедово, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airways.

Время рейсов также изменено:

Прибытие рейса HY-9620 перенесено на 12:26.

Вылет рейса HY-9619 ожидается в 14:00.⠀

Для пассажиров организован переезд между аэропортами Намангана и Ферганы.

Рнаее сообщалось, что утром 29 декабря самолеты не смогли совершить посадку и вылететь в аэропортах Намангана и Андижана из-за плохой видимости. Летевший из Казани самолет ушел на запасной аэродром в Ташкенте.

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