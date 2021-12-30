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В Узбекистане началась сборка Chevrolet Tracker для России

CentralAsia (UZ) -  Узбекская компания UzAutoMotors выпустила на своем модернизированном заводе в Асаке два тестовых экземпляра кроссовера Chevrolet Tracker нового поколения. Полноценное производство автомобиля начнется в июле 2022 года, а вскоре после этого он должен появиться на российском рынке, сообщили местные СМИ.

Современный Chevrolet Tracker построен на модульной платформе Global Emerging Markets (GEM), разработанной General Motors совместно с китайским концерном SAIC. Завод в Асаке станет третьей площадкой, где локализовано его производство – ранее сборку «Трекера» наладили в Бразилии и Китае.

По габаритам кроссовер чуть уступает Hyundai Creta: его длина составляет 4270 миллиметров, ширина – 1791 миллиметров, а высота – 1627 миллиметров при колесной базе 2750 миллиметров. Дорожный просвет равен 161 миллиметрам, а багажник в стандартной конфигурации (при поднятых спинках задних сидений) вмещает 390 литров груза.

Автомобили узбекской сборки в смешанном цикле потребляют всего 5,5 литров бензина на 100 километров пути.

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