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Нефтегазовые компании Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили реализацию совместных проектов в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  «Узбекнефтегаз» и НИПИнефтегаз SOCAR» обсудили возможности совместной реализации проектов в области нефти и газа в Узбекистане.

Как передает Агентство нефтегазовой информации, об этом говорилось на встрече председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева с генеральным директором «НИПИнефтегаз SOCAR» Фахраддином Исмайловым.

Обсуждались возможности применения технологий и опыта Азербайджана в области бурения и сложного капитального ремонта скважин.

Исмайлов поздравил АО «Узбекнефтегаз» и Узбекистан с началом запуска завода по производству 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива на базе технологии GTL (Gas To Liquid) в Кашкадарьинской области, призванного стать центром первого единого нефтехимического кластера страны.

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