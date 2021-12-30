Нефтегазовые компании Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили реализацию совместных проектов в Узбекистане

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- 16:44, 30 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - «Узбекнефтегаз» и НИПИнефтегаз SOCAR» обсудили возможности совместной реализации проектов в области нефти и газа в Узбекистане.
Как передает Агентство нефтегазовой информации, об этом говорилось на встрече председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева с генеральным директором «НИПИнефтегаз SOCAR» Фахраддином Исмайловым.
Обсуждались возможности применения технологий и опыта Азербайджана в области бурения и сложного капитального ремонта скважин.
Исмайлов поздравил АО «Узбекнефтегаз» и Узбекистан с началом запуска завода по производству 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива на базе технологии GTL (Gas To Liquid) в Кашкадарьинской области, призванного стать центром первого единого нефтехимического кластера страны.